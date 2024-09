Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux-Bègles / Stade Français en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux-Bègles / Stade Français en direct, live et streaming, c’est le match de rgby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Place à la première journée de la saison de Top 14 ce samedi et l’Union Bordeaux-Bègles affronte le Stade Français.





Un match de rugby à suivre à 21h05 sur Canal+ en direct de Bordeaux.







Publicité





Après s’être affrontés en demi-finale de la saison précédente en juin dernier, Bordeaux-Bègles et le Stade Français se retrouvent ce soir pour cette première journée du top 14.

Bordeaux-Bègles / Stade Français la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Vergnes-Taillefer, 8. Gazzotti, 6. Swinton ; 5. Cazeaux, 4. Bochaton ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot

Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Boniface, 18. Gray, 19. Matiu, 20. Diaby, 21. Lesgourgues, 22. Uberti, 23. Falatea.



Publicité





Le XV de départ du Stade Français Paris : 15. Barré ; 14. Jonas, 13. Marchant, 12. Delbouis, 11. Ezeala ; 10. Carbonel, 9. Gimbert ; 7. Huguet, 8. Tanga, 6. Hirigoyen ; 5. Van der Merscht, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Peyresblanques, 1. Abramishvili

Remplaçants : 16. Nicotera, 17. M. Alo-Emile, 18. Pesenti, 19. Macalou, 20. Weber, 21. Henry, 22, Etien, 23, Melikidze

Bordeaux-Bègles / Stade Français en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux-Bègles / Stade Français, Première Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.