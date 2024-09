Demain Nous Appartient spoiler : Karim de retour, il annonce à Martin qu'il... (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est le grand retour de Karim qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Martin a accéléré la procédure de l’IGPN et il réintègre officiellement Karim au commissariat de Sète !











Martin rappelle à Karim qu’il n’aurait jamais du couvrir Rayane et l’IGPN ne tolèrera aucun autre écart. Et au commissariat, ils forment une équipe et doivent pouvoir se faire confiance.

Martin demande à Karim ce qu’il a fait pendant son repos forcé… Il explique avoir fait beaucoup de sport, mais aussi de la philo ! On peut dire que Martin ne s’attendait pas à ça ! Karim lui offre un livre, mais Martin semble peu convaincu…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1783 du 2 octobre 2024 : Karim reprend sa place

