Les Traîtres : et les gagnants sont… (résumé et replay finale du 27 septembre 2024)

C’est parti pour la grande finale de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Il ne reste plus que 2 Traîtres : Hugo et Laurent, face aux Loyaux : Bruno, Arthur, Danielle, et Gwendal.





La dernière table ronde commence et Laurent Ruquier s’emporte avant de finalement expliquer être épuisé… De son côté, Danielle est convaincue que c’est Bruno est un Traitre !







Premier tour du vote pour désigner un Traitre : Hugo a la dague et choisit de la jouer ! Arthur vote Bruno, Gwendal vote Bruno, Danielle vote Bruno, Bruno vote Arthur, Laurent vote Arthur, et à la surprise générale Hugo vote Arthur ! Arthur est donc éliminé et comprend qu’Hugo est un Traitre. Arthur révèle donc qu’il est loyal !

Place à un nouveau vote : Gwendal vote Bruno, Danielle vote Bruno, Bruno vote Danielle, Hugo vote Gwendal, Laurent vote Gwendal. Il y a donc égalité, Gwendal comprend que Hugo et Laurent sont Traitres ! Laurent, Hugo et Danielle revotent. Hugo et Laurent maintiennent leurs votes contre Gwendal, qui est éliminé. Il révèle qu’il est loyal.



Et les gagnant sont…

Bruno a deviné pour Hugo et Laurent, Danielle également. Nouveau vote : Bruno vote Hugo, Hugo vote Bruno, Laurent vote Bruno, et Danielle vote Laurent. Bruno est éliminé et révèle qu’il est loyal.

Eric annonce donc que les Traitres ont remporté la partie. Danielle révèle être loyale, et Hugo et Laurent révèlent être Traitre. Ils remportent 44.000 euros pour leurs associations !

