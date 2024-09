Demain Nous Appartient spoiler : une grande nouvelle pour Manon ! (vidéo épisode du 23 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses avancent enfin pour Manon dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, la jeune femme va réunir ses parents pour leur annoncer une grande nouvelle !











Manon fait de gros progrès

A l’hôpital, Aurore rejoint Manon, qui lui a demandé de venir. William les rejoint, ils se demandent ce que Manon veut leur dire. Elle a une grande et belle nouvelle à leur annoncer, elle préférait qu’ils soient là tous les deux : elle a réussi à se tenir debout !

William et Aurore sont plus heureux que jamais, William explique à sa fille que ça se débloque et le reste devrait suivre. Manon devrait pouvoir remarcher d’ici quelques temps !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 1776 du 23 septembre 2024 : Manon annonce une bonne nouvelle

