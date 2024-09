Demain Nous Appartient spoilers : un terrible drame, Benoit prêt à tuer, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 septembre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 septembre 2024 – Déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la séquestration de Lilou et Violette, qui va mal tourner.







En effet, alors que Damien et Jordan sont très inquiets de la disparition de Violette, les choses vont mal tourner. Robin décide d’aider Lilou et Violette à s’échapper. Mais Benoit les grilles, Sacha tire sur Violette, qui est grièvement blessée à la jambe.

De son côté, Benoit Letellier prévoit de tuer de nouveau et il a déjà des cibles. Martin décide finalement d’accepter l’aide de Lisa pour tenter de l’arrêter.



Quant à Mona, elle fait face à une grosse déception…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 septembre 2024

Lundi 16 septembre 2024 (épisode 1771) : Face à l’inquiétude de Damien, Charles doit révéler le secret de sa sœur. Manon se renseigne discrètement sur les amours de Nordine. Chloé prend des cours particuliers en parallèle de sa rentrée.

Mardi 17 septembre 2024 (épisode 1772) : Lilou avoue à Violette qu’elle a menti depuis le début. Nordine est extrêmement mal à l’aise quand Aurore le surprend. Timothée découvre les vertus de l’humour.

Mercredi 18 septembre 2024 (épisode 1773) : Violette est grièvement blessée tandis que Lilou élabore un plan. Soizic provoque un accident : François est en panique. Face à Noor, Nordine ne peut contenir son émotion.

Jeudi 19 septembre 2024 (épisode 1774) : Sur le bord de la route, Marianne découvre deux corps inconscients. François offre un cadeau empoisonné à Karim. Pour Nordine, c’est peut-être le grand soir.

Vendredi 20 septembre 2024 (épisode 1775) : Les policiers découvrent la cible du tueur en série. Charles fait une promesse à Valentine. Blessée, Mona fait face à une grosse déception.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 16 au 20 septembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.