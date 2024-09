Quelle époque du 14 septembre 2024 : quand l’émission de Léa Salamé sera-t-elle de retour ?

Publicité





Quelle époque du 14 septembre 2024 – Quand Léa Salamé sera-t-elle de retour pour son rendez-vous hebdomadaire sur France 2 ! En effet, « Quelle époque ! » ?











Publicité





Ce samedi 14 septembre 2024 et alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés, Léa Salamé ne sera pas encore de retour puisque France 2 a choisi de diffuser un album des Jeux de Paris 2024 en lieu et place de « Quelle époque ! ».

Après avoir animé « Quels Jeux ! » durant une bonne partie de l’été, Léa Salamé fera sera rentrée en deuxième partie de soirée le samedi 21 septembre 2024.

Elle animera le premier numéro inédit de « Quelle époque ! » aux côtés de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière.



Publicité