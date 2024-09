Des racines et des ailes du 11 septembre : direction la Loire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 11 septembre 2024 – C'est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s'intitule « Au fil de la Loire ».





Des racines et des ailes du 11 septembre « Au fil de la Loire »

Avec ses 1 000 kilomètres, la Loire est le plus long fleuve de France. De sa source dans le Massif central jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique, nous suivons les parcours de ceux qui vivent au rythme du fleuve : artisans, gardiens des savoir-faire, défenseurs du patrimoine et bateliers renouant avec l’histoire ancienne de la navigation. Tous partagent un lien puissant avec ce fleuve qui irrigue un quart du territoire français.

À la Renaissance, le Val de Loire devient une véritable vallée des rois, avec près de 900 châteaux érigés, dont certains sont célèbres dans le monde entier, comme Chambord et Amboise. À Amboise, Ianek Kocher, jeune sculpteur, restaure la chapelle Saint-Hubert, un chef-d’œuvre gothique abritant la tombe de Léonard de Vinci. Son défi : sculpter l’enfant Jésus dans le tuffeau avec le même talent que les maîtres de la Renaissance.



Aux sources de la Loire, au pied du mont Gerbier-de-Jonc, les naturalistes Erwan Balança et Yves Fagniart entreprennent un voyage le long du plus grand fleuve de France. En canoë, ils partent à la rencontre de la faune, notamment des castors et des martins-pêcheurs, cherchant à immortaliser ces animaux à travers leurs photos et peintures.

Au XIXe siècle, la faïencerie de Gien, située sur les bords de la Loire, était l’une des plus grandes d’Europe, utilisant les ressources naturelles du fleuve, comme le sable et l’argile, pour fabriquer ses pièces. Après avoir frôlé la disparition, cette manufacture est relancée par des passionnés, notamment grâce à une collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac, qui crée une nouvelle collection contemporaine. Nous assistons à la conception de ces pièces uniques.

Enfin, à Nantes, une flotte de 30 bateaux perpétue la tradition batelière en naviguant sur les 400 km du fleuve. Nous les suivons dans cette aventure fluviale, parfois semée d’embûches, témoignant de la richesse et de la complexité de la Loire.