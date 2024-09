« Elevée par une meurtrière » : votre téléfilm ce 30 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Elevée par une meurtrière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 30 septembre 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Elevée par une meurtrière ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Elevée par une meurtrière » : l’histoire, le casting

Ellie termine son année scolaire avec succès et envisage de partir en vacances avec sa meilleure amie, Isla. Cependant, leurs projets sont chamboulés par la mort tragique d’une camarade de classe, précipitée du haut d’une falaise, un événement qui va bouleverser leurs vies.



Avec : Matreya Scarrwener (Ellie), Lauren K. Robek (Marion), Khamisa Wilsher (Isla), Roark Critchlow (Nathan)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Amoureuse d’un meurtrier ».

« Amoureuse d’un meurtrier » : l’histoire et le casting

Laura vient de divorcer de Michael, lieutenant de police, et sur les conseils de sa psychologue, elle décide de se lancer dans de nouvelles rencontres. Sa fille, Hannah, revient de l’université pour passer les vacances avec elle. Bien que Michael ne soit pas son père biologique, Hannah le considère comme tel, et bien que la séparation l’attriste, elle souhaite avant tout voir sa mère heureuse et prête à rencontrer quelqu’un d’autre. Encouragée, Laura s’inscrit sur un site de rencontres. Alors qu’elle est en train de compléter son profil, Michael fait une apparition surprise et devine ce qu’elle est en train de faire. Le lendemain, Laura reçoit plusieurs messages, mais l’un d’eux capte particulièrement son attention : celui de Kevin, un homme charmant vivant à Beverly Hills.

Avec : Vivica A. Fox (Beth), Meredith Thomas (Laura), Matthew Pohlkamp (Kevin), Clark Moore (Michael)