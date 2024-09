Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2024, le sommaire – Ce lundi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Victimes d’un brouteur, elles ont donné leur coeur et leurs économies ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2024, « Victimes d’un brouteur, elles ont donné leur coeur et leurs économies » (inédit)

Géraldine est tombée sous le charme d’un escroc en ligne et, craignant de perdre cet amour, elle lui a transféré 6 000 euros après qu’il lui ait fait croire à une difficulté. Découvrez cet après-midi sur France 2 des témoignages sur les arnaques sentimentales sur Internet.

Et à 15h05, « Policier scientifique, médecin légiste, thanatopracteur : ils côtoient l amort » (rediffusion)

Vous allez suivre le parcours de trois professionnels ayant choisi une carrière unique, où la mort est au cœur de leur quotidien. Après chaque crime, ils interviennent successivement auprès du défunt. Ils partagent avec nous le chemin de vie qui les a conduits vers cette vocation singulière et nous invitent à découvrir leur univers.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 septembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Victimes d’un brouteur, elles ont donné leur coeur et leurs économies », c’est ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.