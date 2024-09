Enquête Exclusive du 22 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 22 septembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Turkménistan : enquête interdite au cœur d’une extravagante dictature ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 22 septembre 2024 : votre émission en résumé

C’est un pays méconnu et difficilement accessible pour les étrangers. Situé entre l’Iran, l’Ouzbékistan et l’Afghanistan, cette ancienne république soviétique est, depuis son indépendance en 1991, une dictature à la fois extravagante et impitoyable.

À l’image de la Corée du Nord, le pouvoir y est concentré entre les mains d’un chef d’État omnipotent, capable de toutes les excentricités. Et il en a les moyens : le pays détient la quatrième plus grande réserve de gaz naturel au monde, juste après le Qatar.



La capitale, Achgabat, est un véritable symbole de mégalomanie, classée ville la plus chère du monde. Tous les bâtiments y sont en marbre blanc, et seules des voitures blanches, imposées par le régime, circulent dans ses rues impeccablement entretenues mais désertes.

La famille Berdymoukhamedov, au pouvoir depuis deux générations, est glorifiée dans tout le pays, avec des musées à son nom et d’immenses statues dorées disséminées partout. À la télévision d’État, on diffuse aussi bien les séances d’humiliations publiques orchestrées par le dictateur que ses shows spectaculaires où il interprète, accompagné de sa famille, des chansons patriotiques qu’il compose lui-même.

Pour percer les secrets de ce régime fermé, notre équipe s’est infiltrée sous couvert d’un voyage touristique. Derrière le luxe apparent, elle a découvert un régime oppressif, muselant et menaçant ses opposants. La population, privée d’accès à internet, vit dans le rationnement et la pauvreté. Le Turkménistan compterait officiellement 7 millions d’habitants, mais selon l’opposition, de nombreux Turkmènes fuient le pays, et il n’en resterait plus que 3 millions.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.