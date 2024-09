« Follow » : votre mini-série ce soir sur France 2 (9 septembre 2024)

Publicité





« Follow » au programme TV du lundi 9 septembre 2024 – Ce lundi soir, France 2 diffuse la nouvelle mini-série inédite « Follow ». Attention, la chaîne a choisi de diffuser les 6 épisodes à la suite jusqu’à 1h10 du matin !





A voir dès 21h10 sur France 2







« Follow » – le synopsis

Léna, 28 ans, community manager, vient de rejoindre le service communication de la préfecture de police de Paris, dans un contexte où celle-ci cherche à moderniser son image. Mais tandis qu’un tueur en série sème la terreur dans la capitale, la commissaire Agathe Ruffin mène l’enquête. Le criminel, habile manipulateur, exploite les réseaux sociaux pour défier la police, ce qui capte rapidement l’attention de Léna. Attirée par l’adrénaline, elle décide de dialoguer avec lui, s’engageant ainsi dans un jeu mortel. Parviendra-t-elle à échapper à l’influence de ce prédateur avant que sa toile ne se referme sur elle ?

Vos épisodes du 9 septembre 2024

Épisode 1 : Léna Martinet, 28 ans, vient d’intégrer en alternance le département communication de la préfecture de police de Paris, en pleine quête de modernisation de son image. Pendant ce temps, la commissaire Agathe Ruffin enquête sur un tueur en série qui drogue ses victimes, leur coupe les pouces et utilise leur téléphone pour publier une dernière photo sur les réseaux sociaux après les meurtres. Lorsque Léna détecte une anomalie sur le compte de Capucine de Warren, l’influenceuse la plus suivie de France, elle décide d’alerter la police judiciaire.



Épisode 2 : Pour piéger le tueur en série, la commissaire Agathe Ruffin décide d’intégrer Léna Martinet à son équipe, profitant ainsi de son expertise des réseaux sociaux. Léna parvient à entrer en contact avec le meurtrier et à obtenir un indice crucial concernant sa prochaine cible. Cependant, l’opération de police qui suit, menée dans les catacombes, se solde par un échec retentissant, exposant la police à un véritable camouflet en ligne. Face à cette débâcle, Agathe Ruffin n’a d’autre choix que de renvoyer Léna à son poste au service communication. Mais quelques jours plus tard, Léna reçoit un nouvel appel du tueur…

Épisode 3 : Bastien, l’ex-petit ami de Léna, est retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel, après avoir subi plusieurs décharges de taser puis été étouffé. À ses côtés, la police judiciaire découvre un mot inquiétant : « Le jeu change », signé Justice75. En apprenant la nouvelle, Léna est prise d’une violente crise d’angoisse et se retrouve rapidement sur la liste des suspects, après qu’un de ses gants est découvert sur les lieux du crime. Cependant, le bornage de son téléphone permet de prouver son innocence. L’enquête se concentre alors sur Marc Durant, un photographe de 45 ans et influenceur très suivi sur les réseaux sociaux.

Épisode 4 : Alors qu’inquiétude et angoisse gagnent les Parisiens, la police continue ses recherches, mais le tueur en série est introuvable. De son côté, Léna Martinet est empêtrée dans sa relation digitale avec le criminel. Il sait tout sur elle et sur ses proches. Elle est gagnée par la peur quand elle reçoit un message du tueur lui demandant de libérer Marc Durant avant le couvre-feu instauré à 18h sinon il s’en prendra à son petit ami Lucas. À la préfecture, Léna est contrainte de trouver une stratégie pour faire sortir Durant du service de la police judiciaire.

Épisode 5 : En plein couvre-feu, Léna, qui a fui la préfecture après avoir aidé à la libération de Marc Durant, cherche désespérément à joindre Lucas. Bien que dessaisie de l’enquête par le préfet, la commissaire Ruffin demande à son équipe de retrouver au plus vite Léna qui est en cavale. La jeune femme est fortement suspectée d’être une complice du tueur et d’avoir infiltré la préfecture. Traquée de toutes parts, Léna se rend au domicile de Marc Durant afin de trouver des indices sur le tueur en série. Bientôt, une fausse vidéo d’elle inonde les réseaux sociaux…

Épisode 6 : Pour sauver sa peau, Léna doit coopérer avec la commissaire Ruffin et son équipe. Alors que l’influence Capucine de Warren sort du coma à l’hôpital, un certain Paul Nizart débarque à la préfecture de police de Paris : il dit être le tueur en série que Ruffin cherche. Selon le psychiatre qui le suit, Paul Nizart a reçu la visite d’une certaine Aude Laroche il y a deux mois. D’après Léna, la personne en question pourrait être Jeanne Durant, la fille de Marc Durant et Sandra Laroche. Au même moment, Jeanne surgit dans la chambre Capucine de Warren à l’hôpital…

« Follow » : les interprètes

Avec Marie Colomb (Léna Martinet), Marilyne Canto (Commissaire Agathe Ruffin), Vincent Heneine (Samir Mebrouk), Oscar Coop (Arthur Chauvel), Aïda Asgharzadeh (Maïa Pellat), Jean-Michel Lahmi (Martin Médard), Arthur Mazet (Ludo Pichon), Bastien Bernini (Marc Durant), Daniel Njo Lobé (Simon Herbert)…