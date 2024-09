« La révolution de la terre » : votre documentaire ce soir sur France 5 (9 septembre)

Publicité





« La révolution de la terre », présentation

La Terre met 365 jours pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. Ce voyage à travers l’espace entraîne des transformations fascinantes, marquant l’arrivée des saisons. Ces cycles influencent profondément la vie quotidienne de toutes les créatures sur Terre, déterminant leurs mouvements, interactions, et même leurs comportements reproductifs.

Des régions glacées de l’Arctique aux zones tropicales, les animaux s’adaptent aux changements saisonniers. Nous débutons l’année avec la naissance d’une petite manchot royal sur l’île Marion, dans le sous-Antarctique. À travers les saisons, nous la voyons évoluer, passant de poussin duveteux à une survivante affrontant la faim et les orques lorsqu’elle quitte son île pour la première fois. Pendant l’hiver, dans le Nord gelé de la Norvège, un écureuil roux se repose sur sa mémoire et son anticipation pour survivre. Au printemps, les pikas s’unissent pour échapper au renard tibétain, qui doit nourrir ses trois petits. Dans les Alpes, une grenouille rejoint une lente course vers son étang de reproduction, tandis qu’au Kenya, une guéparde lutte pour nourrir ses petits en attendant le retour des herbivores après la saison des pluies.



En Chine, l’été favorise la croissance du bambou, dont une maman panda affamée se délecte, tout en testant la patience de son petit. En Australie, deux bébés perruches sont menacés par un feu de brousse, tandis qu’aux Maldives, les raies mantas profitent d’un banquet festif.