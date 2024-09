Plus Belle La Vie du 6 septembre 2024 : Barbara et Jennifer prêtes à se dénoncer (résumé + extrait vidéo épisode 164 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 164 de PBLV – L'enquête sur la disparition de Yanis est ouverte aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Paniquées, Barbara et Jennifer veulent se dénoncer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 septembre 2024 – résumé de l’épisode 164

Au Mistral, Luna se réjouit qu’aucun corps n’ait été retrouvé et que rien n’ait filtré dans la presse. Barbara arrive pour les servir, visiblement perplexe quant à leur présence, mais Luna la rassure en affirmant qu’il est important de ne pas changer leurs habitudes. Elle assure à Barbara que tout va bien, mais Barbara laisse échapper son café. Barbara avoue qu’elle est à bout de nerfs, incapable de dormir, obsédée par cette situation. Blanche, elle aussi, est dans un état similaire. Pourtant, Luna tente de les réconforter en leur rappelant qu’il n’y avait pas d’autre choix : c’était elles ou lui. Jennifer, de son côté, panique à l’idée que Samuel découvre la vérité. Luna est catégorique : personne ne doit craquer.

Pendant ce temps, Samuel interroge Maya au sujet de la disparition de Yanis. Effrayée, elle s’assure que l’école ne l’a pas contactée, puis confie que Yanis, jeudi dernier, a encore perdu le contrôle. Il voulait emmener les enfants en Grèce, ignorant l’ordonnance d’éloignement. Elle n’a aucune idée de sa localisation actuelle, mais Samuel souligne que sa disparition semble lui être bénéfique. Maya admet qu’après toutes les fois où Yanis l’a envoyée à l’hôpital, et surtout lorsqu’il a commencé à s’en prendre aux enfants, elle ne le pleurera certainement pas.



Samuel poursuit son enquête en questionnant Luna et Blanche au Pavillon des Fleurs. Il les informe de la disparition de Yanis, rappelant qu’il avait porté plainte contre elles, et cherche à en savoir plus. Luna parvient à masquer son trouble, tandis que Blanche affirme qu’elles ne l’ont plus vu depuis sa plainte. Samuel les interroge alors sur la possibilité d’un suicide, ce à quoi Blanche acquiesce. Une fois Samuel parti, Luna et Blanche se demandent s’il commence à les soupçonner.

Patrick fait un point avec Samuel sur la disparition de Yanis. Il doute que Maya soit impliquée, pensant plutôt à une disparition volontaire. Samuel, quant à lui, est sceptique et suggère de vérifier auprès des fourrières pour retrouver la voiture de Yanis.

Luna et Blanche informent Barbara et Jennifer que l’enquête sur Yanis est ouverte. Jennifer s’angoisse à l’idée que Samuel découvre la vérité, pensant qu’il ne mettra pas longtemps à tout comprendre. Barbara et Jennifer envisagent de se dénoncer, mais Luna s’y oppose fermement. Elle considère la présence de Samuel sur l’affaire comme une opportunité pour obtenir des informations. Blanche leur rappelle alors qu’elles sont liées par un pacte.

Pendant ce temps, Samuel et Morgane retrouvent la voiture de Yanis à la fourrière. Samuel remarque que le siège est réglé pour une personne plus petite, ce qui signifie que ce n’est pas Yanis qui a conduit. De plus, Morgane découvre du sang dans le coffre.

Au commissariat, Patrick interroge Morgane sur les réactions des collègues. Celle-ci lui apprend qu’on le surnomme « le Charentais », insinuant qu’il a pris la grosse tête. Patrick surprend ensuite Jean-Paul et Ariane discuter de lui dans son dos. Plus tard, Jean-Paul et Ariane déclinent l’invitation de Patrick à prendre un verre, prétextant des obligations. Patrick, qui les a entendus planifier un apéritif, comprend qu’ils mentent et leur conseille d’arrêter d’utiliser la fréquence radio pour parler de lui.

Ariane reproche à Jean-Paul d’avoir parlé de Patrick sur la fréquence radio. Ils décident finalement de corriger le tir en disant des choses positives à son sujet, sachant qu’il les écoute. Ils l’invitent alors à les rejoindre au Mistral, et Patrick accepte.

Steve, quant à lui, confronte Nisma, déconcerté par son choix d’avorter sans le consulter. Elle lui explique que la situation lui semblait plus simple avec le soutien d’Apolline, mais surtout que son comportement l’a terrifiée. Steve ne comprend pas, rappelant qu’il lui avait promis de respecter sa décision. Malgré tout, Nisma lui demande de la laisser seule. Plus tard, Yolande trouve Steve bouleversé dans la buanderie. Il lui confie ses doutes sur sa relation avec Nisma, craignant qu’elle le quitte. Yolande le réconforte en le prenant dans ses bras.

