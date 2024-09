Ici tout commence du 13 septembre : le père de Lionel refait surface (résumé + vidéo épisode 1002 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1002- C’est un énorme défi qui attend Lionel ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il doit affronter la Cheffe Wiesberg et la battre afin de décrocher sa place dans le master !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1002

Greg et Eliott ont tout fait pour que Lionel puisse retenter l’épreuve de master qu’il avait ratée auparavant ! Face à la Cheffe Wiesberg, Lionel est convaincu qu’il va échouer. Malgré tout, c’est sa dernière opportunité, et ses sœurs ainsi que Greg tentent de le motiver.

Plus tard, Greg reçoit un message du père de Lionel, Zoé et Inès. Stéphane leur laisse un message pour s’expliquer et s’excuser… Ils sont soulagés et rassurés, même s’ils vont devoir faire sans lui pendant un certain temps.



Jasmine devient la sœur jumelle de cœur de Cléo, tandis que Claire n’en peut déjà plus de la cohabitation avec Sabri, le filleul d’Olivia.

Ici tout commence du 13 septembre 2024 – extrait vidéo

