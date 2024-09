Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui apparait ? Réponse et explications des indices

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 septembre 2024, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? – C’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ! En ce vendredi 13, Emilien pourrait décrocher sa 13ème étoile.





En effet, il ne reste plus que trois cases qui devraient s’envoler ce vendredi midi et laissera place au visage de la célébrité recherchée.







Les 12 coups de midi du 13 septembre, Anne Hathaway sur l’étoile mystérieuse

Et comme on vous l’annonçait depuis des semaines, c’est bien Anne Hathaway qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse. Reste à savoir si Emilien fera un Coup de Maître afin de pouvoir tenter sa chance et proposer le nom de l’actrice américaine !

Explications des indices :

– le buste de mannequin fait référence au film culte « Le diable s’habille en Prada »

– la plage brésilienne fait référence au film d’animation « Rio » pour laquelle elle a doublé un personnage

– la tente pour le film « Summer Camp »

– le lapin pour son rôle dans « Alice aux pays des merveilles »

– la cocarde tricolore en référence à ses origines françaises

– le chat parce qu’elle a incarné Catwoman

– l’astronaute pour le film « Interstellar ».



Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur myTF1 pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si Emilien va décrocher cette étoile !