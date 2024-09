Ici tout commence du 20 septembre : Cléo fait un sale coup à Jasmine ! (résumé + vidéo épisode 1007 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1007- Thibault ne va pas bien ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et Cléo continue de tout faire pour séparer Jasmine et Jim… Elle fait un sale coup à son amie !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 20 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1007

Au petit déjeuner chez les Leroy, si Marc et Jim sont détendus, ce n’est pas le cas de Thibault. Il va mal et Marc voit bien que quelque chose ne va pas mais il ne lui dit rien… Plus tard, Thibault exprime à son père son envie d’arrêter la cuisine pour étudier la salle à Lille.

Jasmine finit par accepter de parler avec Thibault. Mais Cléo leur fait un sale coup en appelant Jim avec le téléphone de Jasmine pour qu’il écoute leur conversation ! Il pense à une mauvaise manip mais entend son frère et Jasmine parler du baiser échangé la veille…



À l’institut, Enzo déborde toujours d’idées et il en a une pour sauver le premier module du master. Pendant ce temps, Gaspard s’attaque à Laetitia…

Ici tout commence du 20 septembre 2024 – extrait vidéo

