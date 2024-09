Ici Tout Commence spoiler : Cléo dévoile son vrai visage, Jasmine sous le choc (vidéo épisode du 24 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Jim dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Thibault a quitté l’institut, Jim confronte Cléo sur toutes ces manipulations… Il a trouvé un dessin inquiétant dans son carnet, mais la jeune femme s’en est débarrassée et Jasmine n’a rien vu !











Dans le parc, Jim s’en prend à Cléo et la traite de psychopathe. Celle-ci dévoile enfin son vrai visage et défie Jim ! Elle lui assure qu’elle n’a qu’à claquer des doigts pour que Jasmine le largue !

Cléo a aperçu Malik et Jasmine au loin, elle fait exprès de le provoquer pour qu’il s’emporte… Alors quand Jim devient fou et la menace, Malik et Jasmine arrivent en courant et pensent que c’est lui qui dérape ! Jasmine finira-t-elle enfin par ouvrir les yeux sur Cléo ?

