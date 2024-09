Ici tout commence du 26 septembre : la lourde erreur d’Alice face à Marc ! (résumé + vidéo épisode 1011 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1011- Alice a vu Cléo saccager la voiture de Marc Leroy dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais le souci, c'est qu'elle l'a vue de dos et ce soir, elle va faire une lourde erreur en parlant à Marc…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 26 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1011

Marc parle avec Clotilde du vandalisme sur sa voiture. Elle lui demande s’il se souvient s’être embrouillé avec un ou une élève… Marc pense à son altercation avec Jasmine mais Clotilde pense qu’elle est incapable de faire ça. Alice entend leur conversation et elle annonce à Marc qu’elle a vu la personne vandaliser sa voiture ! Elle affirme que c’est une femme et qu’elle l’a vue uniquement de dos. Clotilde lui demande si elle pense que ça pourrait être Jasmine, elle confirme !

À l’internat, Léonard trouve un refuge, tandis qu’entre Anaïs et Milan, rien ne va plus et la guerre est déclarée !



Ici tout commence du 26 septembre 2024 – extrait vidéo

