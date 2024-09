« LOL : qui rit sort » : le casting de la saison 5 dévoilé

Publicité





Alors que la saison 5 de « LOL : qui rit sort » sera prochainement disponible sur Prime Vidéo et le casting complet a été dévoilé cette semaine. Le jeu, toujours animé par Philippe Lacheau, va accueillir 10 nouvelles célébrités.





L’émission de comédie culte, où les stars doivent tenter de rester stoïques face à une avalanche de blagues, revient avec un casting prestigieux et inédit. Préparez-vous, car cette nouvelle édition réunit des poids lourds de la scène humoristique française et francophone.







Publicité





Voici le casting complet de « LOL : qui rit sort » saison 5

1. Camille Chamoux : Actrice et humoriste reconnue pour son humour aiguisé et son autodérision, Camille est prête à relever le défi. Sa capacité à naviguer entre subtilité et franc-parler pourrait lui donner un avantage certain dans cette compétition.

2. Vincent Dedienne : Connu pour son humour fin et sa maîtrise des mots, Vincent Dedienne apportera sans aucun doute son style unique à cette nouvelle saison. Sa capacité à jongler entre théâtre, télévision et stand-up en fait l’un des humoristes les plus attendus du casting.



Publicité





3. Cédric Doumbè : Ce champion du monde de kickboxing s’est récemment tourné vers l’humour avec un succès fulgurant. Sa présence sur le plateau de « LOL » promet des surprises, notamment dans sa manière de jongler entre punchlines et flegme.

4. Fatou Guinea : Jeune révélation du stand-up, Fatou a su se faire une place grâce à son humour décomplexé. Avec son naturel désarmant et son sourire communicatif, elle pourrait bien être l’une des grandes révélations de cette saison.

5. Alexandre Kominek : Ce comédien suisse a su conquérir le cœur du public avec son humour absurde et ses sketchs percutants. À « LOL », il mettra à l’épreuve sa capacité à rester de marbre face aux blagues de ses camarades.

6. Jérôme Niel : Véritable machine à gags, Jérôme Niel est connu pour ses vidéos délirantes et son humour absurde. Il sera certainement l’un des plus imprévisibles de cette édition, capable de faire craquer ses adversaires en un clin d’œil.

7. Muriel Robin : L’une des grandes dames de l’humour français fait son entrée dans l’émission ! Avec sa longue carrière sur scène et à la télévision, Muriel Robin est une force incontestable, mais saura-t-elle résister aux pitreries de ses concurrents ?

8. Marina Rollman : Autre star de la scène humoristique suisse, Marina Rollman est connue pour son humour intelligent et ses observations du quotidien. Elle apportera une touche de finesse et de légèreté dans cette compétition où le moindre sourire peut être fatal.

9. Fred Testot : Ancien complice d’Omar Sy, Fred Testot a marqué les esprits avec son humour délirant. Son expérience en improvisation pourrait bien jouer en sa faveur, lui permettant de déstabiliser ses adversaires avec une maîtrise certaine.

10. Artus : Habitué des plateaux télé et de la scène, Artus est un comédien aux multiples talents. Son humour parfois absurde et ses mimiques inimitables font de lui un redoutable adversaire dans cette bataille du rire.

Cette nouvelle saison promet d’être à la fois intense et hilarante, avec des moments de pure folie et des duels mémorables. Les règles restent les mêmes : faire rire ses adversaires tout en tentant de garder son sérieux coûte que coûte.

Avec un tel panel de talents, la saison 5 de « LOL : Qui Rit Sort » s’annonce épique. Préparez-vous à des fous rires et à des retournements de situation, car cette fois-ci, le rire n’aura aucune pitié !