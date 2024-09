Ici tout commence : la série va fêter son 1000ème épisode, tous les détails

Publicité





Après quatre ans de succès, la série de TF1 « Ici tout commence » célébrera son 1000e épisode le mercredi 11 septembre prochain. À cette occasion, deux personnages emblématiques feront leur grand retour : Greg et Eliott !











Greg de retour pour soutenir Lionel

Eliott revient à l’Institut pour organiser le concours d’entrée et se prépare activement pour l’épreuve finale qui déterminera les membres de la nouvelle promotion. Pendant ce temps, Zoé se prépare pour son épreuve de rattrapage, tandis que Lionel découvre la disparition de leur petite sœur, Inès. Afin de ne pas inquiéter Zoé, il lui cache la nouvelle et part à la recherche d’Inès, abandonnant ainsi son épreuve de réintégration au Master. Désespérés, Lionel et Laetitia commencent à perdre espoir de retrouver Inès, mais sont surpris de voir Greg arriver pour soutenir son ami.

De son côté, Milan, convaincu d’avoir échoué à son épreuve de rattrapage, confronte Anaïs en lui disant qu’elle n’aura plus à le supporter longtemps. Anaïs, dépassée par ses émotions, embrasse passionnément Milan.

Tous attendent les résultats des concours avec impatience !



Parallèlement, Rose et Leroy poursuivent leurs cours de cuisine clandestins après avoir échappé aux soupçons de Clotilde. Cependant, au cours d’une séance chez Leroy, Rose est surprise en train de se cacher par Thibault et Malik…

UN MAKING-OF EXCLUSIF SUR TF1+

Ne manquez pas le jeudi 5 septembre sur TF1+ un making-of exclusif dévoilant les coulisses du retour de Mikaël Mittelstadt. Pour célébrer le 1000e épisode de *Ici tout commence*, Mikaël Mittelstadt (alias Greg Delobel) fait son grand retour à l’Institut. Les caméras de TF1+ ont suivi cette journée marathon remplie de retrouvailles et de souvenirs, offrant des moments riches en émotions.