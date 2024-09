Ici tout commence du 6 septembre : Lionel prêt à dire la vérité (résumé + vidéo épisode 997 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 997 – Lionel est sur le point de dire toute la vérité à ses soeurs ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Gary a menacé de tout dire s’il ne le fait pas lui-même !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 6 septembre 2024 – résumé de l’épisode 997

Lionel, Zoé et Inès vivent chez Laetitia. Au petit déjeuner, Laetitia fait la liste des courses et demande à Inès ce qui lui fait envie. Lionel intervient, il veut qu’ils mangent équilibré. Il remercie ensuite Laetitia de les accueillir et lui confie qu’il va devoir dire la vérité au sujet de la disparition de leur père… S’il ne le fait pas, Gary le fera à sa place !

Gary est confronté à un dilemme déchirant… Pendant ce temps, Pénélope a fait les bons paris ! Et Claire, de son côté, s’efforce de sauver la situation en cuisine…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Rose sous le choc, Clotilde lui avoue que… (vidéo épisode du 10 septembre)

Ici tout commence du 6 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.