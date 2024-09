Un Si Grand Soleil du 3 septembre : Evan a disparu, les Laumière interrogés (résumé et vidéo épisode 1460 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1460 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 3 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Evan n’est pas rentré de la nuit, Chloé s’inquiète. Elle tombe sur sa messagerie. Robin se lève et demande où est son père. Chloé lui explique qu’elle ne sait pas où il est, il ne rappelle pas. Robin lui conseille d’appeler l’hôpital. Quand Chloé part travailler, Janet l’appelle. Elle cherche à joindre Evan, il n’est pas venu travailler et il est injoignable. Chloé lui dit qu’il devait faire un remplacement de dernière minute, Janet n’est pas au courant et va se renseigner

A l’hôpital, Alain sort. Yasmine lui dit de prendre soin de lui, Elisabeth et Flore sont là. Alain rentre à la maison, Flore interroge Elisabeth sur l’enquête mais elle n’a pas de nouvelle. Alain leur demande de quoi elles parlent… Elisabeth décide de tout lui dire sur Catherine et Laurine. Alain n’arrive pas à croire Laurine capable de tenter de ça mais il espère que la police va prouver la culpabilité d’Elisabeth.



Chloé est avec Cécile et lui parle d’Evan, elle pense qu’il lui a menti. Cécile craint qu’il soit arrivé quelque chose et lui conseille d’appeler les hôpitaux de la région et passer au commissariat. Cécile appelle Becker pour lui en parler.

Manu vient interroger Catherine Laumière chez elle. Il la trouve entrain de boire de l’alcool en peignoir. Il l’interroge sur Elisabeth, elle explique que c’est une amie de longue date et après des différents, elles se sont réconciliées récemment. Manu lui parle de François et ses derniers mots pour accuser Elisabeth de l’avoir laissé mourir. Catherine dit que ses mots dépassaient souvent sa pensée.

Chloé est au commissariat, elle signale la disparition d’Evan. Elise prend sa déposition. Elle lui demande s’il n’aurait pas pris des affaires sans lui dire et sous-entend qu’il pourrait la tromper. Chloé lui parle du mensonge de sa garde la veille. Mais il n’est pas allé travailler et même son fils n’a pas de nouvelle. Elle ne pense qu’il serait disparu comme ça. Elise ne peut pas faire grand chose à ce stade et dit que c’est trop tôt pour s’inquiéter.

Boris explique à Elisabeth qu’il est convoqué au commissariat, il va louper une réunion. Elisabeth annonce à Boris qu’elle a porté plainte suite à l’empoisonnement d’Alain. Elle précise qu’il a toujours toute sa confiance, et il n’est en rien responsable des actes de sa mère. Boris est gêné.

Au commissariat, Boris et Laurine se retrouvent. Ils sont interrogés séparément. Laurine est interrogée sur l’incendie de la voiture d’Elisabeth et sur la façon dont elle a trouvé le diagnostic sur Alain. Elle garde son calme et assure n’avoir rien fait. Quand Elisabeth rentre chez elle, Catherine l’appelle et lui reproche de lui avoir envoyé les flics. Catherine l’insulte, Elisabeth raccroche.

Boris assure à Laurine qu’il n’a rien balancé, même si ça l’a démangé. Laurine lui dit que c’est trop tard, ils ne peuvent pas la dénoncer. Boris assure qu’il dira rien. Laurine explique à Boris que leur mère passe son temps à boire et prendre de anti-dépresseur.

Le soir, Evan est toujours sur messagerie. Robin rentre, Chloé lui demande le code de la tablette de son père. Il dit que non, Chloé insiste et il lui donne le code. Il va prendre sa douche, Chloé déverrouille la tablette et découvre une appli de rencontres…

Becker interroge Yann et Elise sur l’affaire du tueur en série, ils vont récupérer l’affaire d’Avignon et avoir accès à tout. Il les interroge aussi sur la disparition d’Evan, il trouve curieux qu’il ne soit pas allé travaillé et demande à Elise de continuer à chercher.

Pendant ce temps là, Evan se réveille. Il est séquestré et se refait la scène de son enlèvement.

