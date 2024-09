Ici Tout Commence spoiler : Jude mis à l’épreuve ! (vidéo épisode du 19 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Jude ne s’attendait pas à ça dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après seulement quelques mois de relation, Jude et Mattéo vont déjà devoir vivre ensemble !











Publicité





En effet, dans quelques jours, le tirage au sort des nouvelles chambres de l’internat a rendu son verdict. Et Jude et Mattéo se retrouvent dans la même chambre ! Pour le couple, c’est un sacré cap de devoir déjà vivre ensemble… Et pour Jude, ça ressemble à une mise à l’épreuve. Le portrait de la grand-mère de Mattéo le met mal à l’aise et il va devoir supporter les vidéos de rugby de Mattéo. Le couple résistera-t-il à l’épreuve du quotidien ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Cléo piège Jasmine ! (vidéo épisode du 19 septembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1006 du 19 septembre 2024, Jude et Mattéo dans la même chambre



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.