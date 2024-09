Les Traîtres : TF1 lance « Le Maître du Jeu » avec Laurent Ruquier (infos, casting)

Publicité





Alors qu’M6 diffuse chaque vendredi soir le jeu d’enquête entre célébrités « Le Traîtres », TF1 a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme similaire, « Le Maître du Jeu » avec Laurent Ruquier à l’animation le vendredi 11 octobre 2024 à 21h10.











Le Maître du jeu, le principe

Une célébrité de renommée mondiale, connue de tous, dont le visage et le nom sont familiers… et pourtant, personne ne devine qu’elle dissimule une identité bien plus sombre : celle d’un Maître du Jeu machiavélique. Mais qui est-elle vraiment ? Douze personnalités célèbres reçoivent une invitation énigmatique pour participer à un jeu d’enquête unique, dans une somptueuse résidence isolée. Rien ne se déroulera comme prévu.

Connues pour leurs rôles de policiers à l’écran ou leur passion pour les énigmes, les escape games, et les romans policiers, ces célébrités devront mettre leurs compétences à l’épreuve pour résoudre une enquête inédite : découvrir l’identité du mystérieux hôte qui les a invités. Le Maître du Jeu a soigneusement conçu des épreuves et disséminé des indices pour les guider… ou les tromper. Son arrogance n’a d’égale que son intelligence : toutes les réponses sont sous leurs yeux ! Cela semble simple, non ?

Mais attention, car leur hôte est rusé. Le Maître du Jeu manœuvrera dans l’ombre, alternant entre les aider et les égarer. Pire encore, il a secrètement désigné un complice parmi eux, dont la mission est de saboter l’enquête et de semer des fausses pistes…



Les célébrités devront donc mener une double enquête : révéler l’identité du Maître du Jeu et démasquer le complice saboteur avant qu’il ne ruine leurs efforts. Ils devront trier le vrai du faux, éviter les pièges, rester unis et tenter de remporter 100 000 euros pour leurs associations. La pression monte !

Création française originale, « LE MAÎTRE DU JEU » vous plonge dans un univers où mystère, humour et interaction se mêlent pour captiver toute la famille. Chaque téléspectateur peut se transformer en détective depuis chez lui, en participant activement aux énigmes, en examinant les indices et en essayant de deviner : « Qui est le Maître du Jeu ? »

Entre tensions dramatiques, révélations choc et moments de comédie, le jeu promet de vous faire douter à chaque instant.

Seront-ils capables de découvrir l’identité du Maître du Jeu ? Le complice sera-t-il démasqué à temps ? Préparez-vous à être surpris, à cogiter et à vivre une enquête palpitante !

Le casting

Avec Elsa BOIS – Max BOUBLIL – CARTMAN – Valérie DAMIDOT – Frédéric DIEFENTHAL – Arnaud DUCRET et Claire FRANCISCI-DUCRET – Jeanfi JANSSENS – KODY – Chantal LADESOU – Sarah MORTENSEN – Francis PERRIN