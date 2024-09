Ici Tout Commence spoiler : la demande choc de Léo à Maya ! (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que c’est une demande choc que Léo va faire à Maya dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Léonard va demander à Maya de l’embrasser pour gagner des points sur les défis d’Oz !











Publicité





Motivé par le défi inédit lancé par Oz, l’application en vogue depuis quelque temps à l’Institut, Léonard est déterminé à combler son retard… même si cela signifie solliciter l’impossible de Maya ! Il veut qu’elle accepte de l’embrasser ! Mais pour Maya, Léo est comme un frère et ça la dégoûte. Malik dédramatise et encourage Maya à accepter… Elle finit par rendre les armes et embrasse Léo du bout des lèvres.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : un retour choc à l’institut ! (vidéo épisode du 2 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1015 du 2 octobre 2024, Léo et Maya s’embrassent



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.