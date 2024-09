Ici Tout Commence spoiler : Solal surpris par Zoé qui... (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Il y a du rapprochement dans l’air dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Zoé et Solal vont se rapprocher et même programmer un date !











En cuisine, Zoé et Solal sont plus complices que jamais et se découvrent des points communs… Zoé propose à Solal une soirée pizza et séries chill ! Solal fait remarquer que ça ressemble à un date mais il accepte. Zoé essaie de se rattraper mais ils découvrent qu’ils ont en plus la même pizza préférée !

Solal et Zoé, futur couple à l’institut Auguste Armand ?

