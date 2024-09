Enquête Exclusive du 29 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 29 septembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Prisons sous tension : immersion avec l’unité d’élite de la pénitentiaire ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 29 septembre 2024 : votre émission en résumé

Surnommées le « GIGN des prisons », les Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité (ERIS) sont des unités d’élite spécialisées dans le maintien de l’ordre dans un environnement carcéral de plus en plus violent. Composées de 400 hommes et femmes surentraînés et armés, ces équipes sont en première ligne pour gérer les situations critiques telles que les mutineries, les prises d’otages ou les transferts de détenus à haut risque dans les prisons françaises. Elles font face à des criminels organisés et dangereux, issus du grand banditisme.

En parallèle, les ERIS doivent également composer avec les tensions liées à la surpopulation carcérale, où 77 000 détenus occupent seulement 61 000 places. Quand les détenus deviennent agressifs ou se rebellent, les conséquences peuvent être graves. Pourtant, l’arme la plus efficace de cette unité reste la négociation : dans huit cas sur dix, les négociateurs parviennent à désamorcer les crises grâce à des techniques de persuasion similaires à celles utilisées par le RAID et le GIGN.



Publicité





Les ERIS interviennent dans diverses situations, qu’il s’agisse de refus de réintégrer les cellules après une promenade, de détenus retranchés ou de la lutte contre les trafics internes. Les équipes d’Enquête Exclusive ont suivi ces interventions sous haute tension, ainsi que le processus de sélection rigoureux des nouvelles recrues.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.