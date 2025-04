Ici tout commence : le cross-over surprise avec « Plus belle la vie » !

Publicité





Surprise ce mercredi soir dans le feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ! Les fans de la série ont pu découvrir un cross-over avec l’un des autres feuilleton quotidien de la chaîne, « Plus belle la vie, encore plus belle » !











Vers la fin de l’épisode, on a pu voir Constance et Emmanuel Teyssier entrain de regarder l’épisode du jour de PBLV.

Et on peut dire que le cross-over a été parfaitement réalisé puisqu’il s’agissait bien de l’épisode de « Plus belle la vie, encore plus belle » diffusé ce mercredi sur TF1. Constance a même parlé d’Idriss et Samuel et de leurs soupçons concernant Charles pour le meurtre d’Alix Menton.

Si vous avez loupé ce moment, rendez-vous à 23min30 sur le replay de « Ici tout commence » de ce mercredi 2 avril 2025 sur TF1+.



