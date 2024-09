Ici Tout Commence spoiler : Stanislas cache quelque chose à Laetitia ! (vidéo épisode du 1er octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Laetitia est Maître d’Hôtel remplaçant depuis le départ de Thibault dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que la mère de Kelly aurait rêvé de pouvoir participer au championnat qui se déroulera prochainement à l’institut Auguste Armand !











Alors dans quelques jours, Laetitia tente une dernière chose auprès de Stanislas… Si elle est contente pour Billy, Laetitia demande à Stanislas si elle aurait la possibilité de se présenter sans représenter d’école. Stanislas est surpris et lui explique que c’est un championnat inter-écoles et ce n’est donc pas possible. Laetitia insiste pour qu’il demande aux organisateurs et tente de les convaincre… Le prof de salles lui répond pas la négative, Laetitia se résigne.

Mais quand elle a le dos tourné, son chéri a le visage grave… Nulle doute qu’il lui cache quelque chose !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1014 du 1er octobre 2024, Stanislas cache quelque chose

