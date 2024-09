C à vous du 26 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Meurtre de Philippine : la justice a-t-elle failli ? Aurélien Martini, vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun et secrétaire adjoint de l’Union Syndicale des Magistrats (USM), est l’invité de C à vous

🔵 Proche-Orient : Emmanuel Macron appelle Israël à « cesser l’escalade au Liban » et le Hezbollah « les tirs vers Israël ». On en parle avec Frédéric Encel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po.



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Grégory Vingadassalon, chef du restaurant “Madame B” à Bordeaux

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Matthieu Noël, Marie de Brauer et Merwane Benlazar pour l’émission “Zoom Zoom Zen” du lundi au vendredi de 16h à 18h sur France Inter

🔵 Dans la Suite de C à vous : Patrick Préjean pour les pièces « Visites à Mister Green » et « Retour chez Mister Green » au théâtre de Passy; et James Ellroy pour son livre « Les Enchanteurs »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 26 septembre 2024 à 19h sur France 5.