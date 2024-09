Ici Tout Commence spoiler : Vic choquée face à la nouvelle coloc... (vidéo épisode du 27 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alors qu’Enzo a proposé à Vic de venir vivre avec lui à la coloc dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », il reste une chambre de libre après le départ de Livio. Et dans quelques jours, une élève de l’institut va à son tour intégrer la coloc !











Et on peut dire que l’identité de cette nouvelle venue n’est pas du goût de Vic, qui ne cache pas sa déception… Il s’agit d’une élève du master : Emi, fille du célèbre Chef Isao Tanaka. Elle avoue que son père est mort et marque quand même quelques points auprès de Vic concernant ses goûts musicaux.

Si Vic est réticente, Enzo et Anaïs sont emballés par l’arrivée d’Emi.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1012 du 27 septembre 2024, Emi arrive à la coloc

