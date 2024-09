Publicité





La Grande Librairie du 25 septembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Ce soir, Augustin Trapenard reçoit James Ellroy, Philippe Jaenada, Yasmina Reza, Antoine Compagnon, Justin Morin et Isabelle Adjani.





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 25 septembre 2024 : invités et sommaire

📕 PHILIPPE JAENADA

Dans « La désinvolture est une bien belle chose »

(Mialet-Barrault), Philippe Jaenada exhume la génération perdue d’après-guerre et redonne vie à l’émouvante Jacqueline Harispe, dite « Kaki », morte défenestrée à l’âge de 20 ans, un matin d’automne, en 1953.

📗 YASMINA REZA

Tony Award de la meilleure pièce pour Art et pour « Le Dieu du carnage », Prix Renaudot pour « Babylone », Yasmina Reza est de retour avec « Récits de certains faits » (Flammarion). Dans ce texte d’une grande justesse, son écriture parvient à saisir ce qu’elle nomme si justement « l’arrière de la vie ».



Publicité





📙 JAMES ELLROY

Légende de la littérature américaine, le grand écrivain de Los Angeles et maître du roman noir James Ellroy nous parlera de son dernier ouvrage, « Les enchanteurs » (Rivages). Une plongée infernale dans le Hollywood de 1962, année de la mort de Marilyn Monroe.

📘 JUSTIN MORIN

Comment raconter le réel lorsqu’il se dérobe ? C’est la question que pose Justin Morin dans un premier roman complexe et saisissant : « On n’est plus des gens normaux » (La Manufacture de livres).

📕 ANTOINE COMPAGNON

Depuis des années, Antoine Compagnon, grand amoureux des lettres, longtemps professeur au Collège de France et spécialiste de Proust ou de Baudelaire, s’évertue à défendre la magie des livres envers et contre tout. Il nous prouve par A + B que l’écriture et la lecture peuvent très concrètement améliorer nos vies.

📙 ISABELLE ADJANI

La comédienne aux cinq César se lance pour la première fois dans l’écriture, avec « Du côté de chez Marilyn » (L’Observatoire), un essai personnel et poignant, écrit à quatre mains avec Olivier Steiner. En rendant hommage à Marilyn Monroe, l’actrice tend un miroir sur ses obsessions comme sur ses fantômes

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 25 septembre 2024 à 21h sur France 5.