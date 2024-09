Inoxtag a-t-il réussi à monter l’Everest ? Réponse (VIDÉO)

Publicité





Après des mois de suspense, on sait enfin si le youtubeur Inoxtag a réussi son ascension de l’Everest. Il a sorti son film « Kaizen », vendredi au cinéma et ce samedi sur YouTube.





Alors vous voulez savoir si Inoxtag est allé au bout de cet incroyable défi ?







La réponse est… OUI !

Ce documentaire vous permet de suivre le parcours d’Inoxtag pendant un an, du moment où il a annoncé vouloir montrer l’Everest, au jour où il a atteint le sommet. Et même l’après. Un parcours incroyable et tellement inspirant, certainement LA vidéo qu’il faut regarder en ce moment sur YouTube.



VIDÉO Kaizen : Inoxtag gravit l’Everest