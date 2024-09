« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 17 septembre : un abandon, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO épisode 5)

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 5 du mardi 17 septembre 2024 – Après l’élimination de Marie chez les Rouges la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 5

Ce soir, coup de tonnerre pour la tribu maudite ! L’élimination définitive menace les aventuriers de la tribu maudite, 2 d’entre eux vont être définitivement éliminés de Koh-Lanta ! Angoisse extrême pour Nathanaël, Mélissa, Vanessa et Emmanuelle.

Pour les Rouges et les Jaunes, l’aventure se complique aussi. Tout le monde se sent en danger, de nouvelles stratégies vont rabattre les cartes et les conditions de vie deviennent difficile.



Publicité





Et ssurprise, un aventurier va choisir d’abandonner !

VIDÉO Koh-Lanta extrait vidéo de l’épisode 5 du 17 septembre