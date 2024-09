« La revanche d’une mère » : votre téléfilm ce 12 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La revanche d’une mère » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 12 septembre 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La revanche d’une mère ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La revanche d’une mère » : l’histoire, le casting

Le jour où Annie, aide-ménagère, se réveille ensanglantée chez l’une de ses clientes, elle découvre le corps sans vie de celle-ci dans la piscine. Ne se souvenant de rien et consciente que son fils de 8 ans est en danger, elle entame une course contre la montre pour découvrir la vérité.

Avec : Kathryn Kohut (Annie Wilkerson), Matt Wells (Billy), Barbara Gordon (Elizabeth Hale), Terry Ryan (Maynard Barnes)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « 15 ans de secrets ».

« 15 ans de secrets » : l’histoire et le casting

Après la mort de son ancienne professeure de théâtre, des événements troublants viennent bouleverser la vie d’Ellie et de sa famille. Convaincue qu’une personne de son passé lui veut du mal, elle voit ressurgir d’anciennes histoires alors que la réunion des anciens élèves approche.

Avec : Natasha Wilson (Ellie), Shannon Gisela (Brooklyn), Tyler Courtad (Daniel), Tammy-Anne Fortuin (Jasmine)