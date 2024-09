« 9-1-1 » du 17 septembre 2024 : vos épisodes inédits de la saison 7 ce soir sur M6

Publicité





« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 17 septembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits suivis de rediffusions.





Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay streaming gratuit sur M6+.







« 9-1-1 » du 17 septembre 2024 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 7 – épisode 7 : Les fantômes de la seconde chance

Maddie et Athena recherchent une mère et son enfant récemment enlevés, tandis que Hen et Karen découvrent un peu plus l’histoire de la famille de Mara. Pendant ce temps, Eddie est victime des sentiments qu’il éprouve pour sa femme disparue.

Saison 7 – épisode 8 : Étape 9

Bobby veut faire amende honorable auprès d’Amir, victime de l’incendie d’appartement dont il fut responsable 10 ans plus tôt. Rongé par son besoin de réparer les torts du passé, Bobby se replonge dans les souvenirs de son enfance.



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6