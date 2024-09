Les 12 coups de midi : gros rebondissement pour Emilien sur les tournages

Publicité





Les 12 coups de midi, rebondissement pour Emilien – Vous vous demandez quand Emilien sera éliminé du jeu de TF1 « 12 coups de midi » ? On peut vous dire que ça ne sera surement pas pour bientôt !











Emilien va faire une pause de près de deux mois

En effet, alors que les tournages ont repris la semaine dernière après un mois et demi de vacances pour Jean-Luc Reichmann et Emilien, gros rebondissement en vue : ils n’ont plus que trois jours de tournages avant une nouvelle pause de près de deux mois !

Si Emilien est toujours en tournage ce jeudi pour « Les 12 coups de midi », il n’aura ensuite plus que lundi et mardi prochain, selon les plannings des tournages. Place ensuite à une énorme pause jusqu’au 3 décembre !

Vous vous demandez pourquoi cette nouvelle pause ? C’est tout simple, Jean-Luc Reichmann sera à Marseille pour le tournage de la nouvelle saison de « Léo Mattéï ». Autant vous dire qu’Emilien aura tout le temps de se reposer et réviser pour revenir toujours aussi fort… Et si les tournages ne reprendront que début décembre, ça veut dire que si Emilien sort victorieux des tournages mardi prochain, il sera à l’écran jusqu’à au moins la mi-décembre !



En attendant, retrouvez Emilien ce jeudi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».