« Les chroniques de la famille Bennet » : votre téléfilm ce 25 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les chroniques de la famille Bennet » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 25 septembre 2024 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les chroniques de la famille Bennet ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les chroniques de la famille Bennet » : l’histoire, le casting

Harriet, une jeune New-Yorkaise fascinée par les romans de Jane Austen, rejette la demande en mariage de son petit ami, jugeant qu’il ne correspond pas à l’idéal de monsieur Darcy d’**Orgueil et Préjugés**. Mais lorsqu’elle se retrouve transportée dans son livre favori, elle découvre que la fiction n’est pas toujours aussi parfaite qu’elle l’imaginait, et que le monde moderne a aussi bien des atouts à offrir…



Avec : Eliza Bennett (Harriet), Nicholas Bishop (Monsieur Darcy), Nell Barlow (Elizabeth), Catherine Hannay (Jane)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un associé à croquer ».

« Un associé à croquer » : l’histoire et le casting

Maggie et Jodie, deux sœurs, ont grandi à Brattleboro, dans le Vermont, sous la garde de leur tante Dee, propriétaire d’une boutique de bonbons nommée « Aunt Dee’s ». Tante Dee avait également créé « Le festival des friandises d’automne » lorsque les filles étaient encore enfants. Trente ans plus tard, Maggie vit à Minneapolis, où elle travaille à mettre en relation petites entreprises et investisseurs avec son ex-petit ami Jonathan. Ensemble, ils cherchent à convaincre Ella, propriétaire d’une entreprise de pâtisseries au potiron, d’étendre son activité. Maggie doit retourner à Brattleboro pour assister à la lecture du testament de tante Dee, décédée six mois plus tôt. Sur place, elle retrouve Jodie, qui possède désormais une boutique d’antiquités. Jodie lui parle aussi de Dex, un homme qui a récemment emménagé dans une ferme avec son père et qui était très proche de Dee, au point de devenir comme un fils pour elle.

Avec : Nikki Deloach (Maggie Murphy), Andrew W. Walker (Dex Walters), Daina Leitold (Jodie), Michael Karl Richards (Jonathan Richardson), Henriette Ivanans (Tante Dee)