Les Cinquante : Amin explique son choix et fait une révélation choc ! (VIDÉO)

Publicité





Hier soir dans « Les Cinquante » sur W9, Amin était le Gladiateur et il a fait un choix que personne n’a compris quand il a remporté son combat dans l’arène face aux autres joueurs.





Et pour cause, alors qu’Amin aurait pu faire un choix stratégique et faire sortir une grosse tête des Cinquante, il a éliminé Mounia, que personne n’avait remarqué ou presque. Mais ça ne s’est pas tout à fait passer comme ça et il s’est expliqué sur son compte du réseau social Instagram.







Publicité





L’occasion pour Amin de remettre les pendules à l’heure alors qu’il a reçu une vague de messages de haters après la diffusion de l’épisode. En réalité, Amin a éliminé Mounia sur du hasard en jetant un caillou mais ça n’a pas été diffusé !

« Je me suis réveillé ce matin j’ai vu une vague de harcèlement et d’insultes, et même envers mes proches. (…) Le souci c’est que j’ai l’impression qu’il y a une dissonance entre ce que j’ai vu et ce que vous avez pu voir au montage. Je vais vous donner mon explication. C’était ma première télé-réalité, je ne regarde pas la télé-réalité. Alors quand on me dit ‘tu aurais du éliminer les grosses têtes’, Nicolas, Kévin Guedj, ect, je ne les connaissais pas ! » a expliqué Amin dans une vidéo publiée mercredi soir.



Publicité





« Je ne me sentais pas très bien dans le château, je n’étais pas à ma place, ce n’était pas trop mon délire. Donc je vais expliquer mon choix de l’élimination de Mounia. (…) Je mets de côté toutes les personnes avec qui j’ai des affinités, toutes les personnes qui ont voté pour moi, ça fait 7. Il me reste un certain panel, j’ai pris ces noms je le ai mis en cercle, j’ai pris un caillou et je l’ai jeté ! Il est tombé à côté du nom de Mounia. Je n’ai absolument rien du tout contre elle ! »

Le hic, c’est que ce jeu de hasard d’Amin n’a pas été diffusé dans l’épisodes des Cinquante hier soir sur W9.

VIDÉO Amin fait une révélation choc