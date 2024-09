Un Si Grand Soleil du 13 septembre : gros rebondissement pour Alex (résumé et vidéo épisode 1468 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 septembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1468 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 13 septembre 2024.





Evan se réveille avec la sensation d’étouffer. Cette fois il est attaché avec des chaines aux bras et aux pieds ! Evan hurle et pleure, il est désespéré. Pendant ce temps là, Becker est au téléphone avec Janet, la disparition d’Evan lui prend la tête et il n’a rien de nouveau. Janet ne sait plus quoi dire à son équipe…

Chloé s’excuse auprès de Robin pour l’avoir engueulé la veille. Ils pleurent tous les deux et se prennent dans les bras.



Johanna et Yann sont dans la salle d’attente. C’est le moment de la ponction, Yann semble stressé. Il voit une femme enceinte et lui dit que c’est elle dans quelques mois. Johanna préfère rester prudente et lui rappelle que seulement la moitié des gens qui font une fiv ont un bébé. Mais Yann préfère être optimiste.

Alex continue d’insister en envoyant des messages à Céline. Becker lui annonce qu’ils ont la commission rogatoire pour Lilou. Mais Elise les rejoint, Lilou a recontacté Evan sur l’appli, elle veut le revoir. C’est donc peu probable que ça soit elle. Becker insiste pour qu’Alex avance avec Céline, il leur reste 13 jours pour retrouver Evan vivant !

La gynéco explique à Yann et Johanna comment elle va faire la ponction. Elle réexplique tout à Yann, Johanna est agacée.

Robin est avec Achille et Tiago. Il envoie balader Achille sans raison, il craque. Tiago le rattrape mais Robin lui dit qu’il n’en peut plus de faire semblant, il préfère rentrer chez lui.

Après la ponction, Johanna a mal. On lui a prélevé 7 ovocytes, on l’appellera dans quelques jours pour le transfert de l’embryon.

Alex essaie de recouper les zones où les téléphones des victimes ont borné pour la dernière fois afin d’établir une zone où chercher Cresson. Elise lui explique que Becker veut qu’elle créée un profil à Yann sur Affinita pour entrer en contact avec Céline. Alex n’apprécie pas et s’emporte.

Alex laisse un vocal à Céline, il lui dit qu’il a très envie de la revoir et il promet qu’il rangera son téléphone.

Yann est aux petits soins pour Johanna, qui travaille à la maison. Yann lui conseille de lâcher le boulot, elle ferme l’ordinateur et elle est prise de douleurs. Elle va s’allonger, Yann veut l’accompagner mais elle a envie d’être seule. Yann décide de sortir faire les courses. Il cache son ordinateur avant de sortir !

Claudine prend des nouvelles de Johanna auprès de Florent, il dit que l’intervention s’est bien passée. Claudine lui demande quand elle va revenir mais il ne sait pas. Elle lui parle d’un dossier, Florent lui dit que Johanna s’en occupera dès son retour…

Sabine appelle Johanna, elle lui dit qu’elle a très mal. Johanna avoue que Yann en fait trop, c’est insupportable et ça la stresse. Elle trouve qu’il lui met la pression mais Sabine se moque d’elle, elle souligne le fait que Yann s’investit et qu’il est super. Johanna reconnait qu’elle a un mec génial.

Becker est avec Manu, qui lui explique que les trois victimes était à la fac de Montpellier mais pas dans le même cursus. Becker veut qu’il se concentre sur ça, en cherchant s’ils se connaissaient.

Claudine appelle le client de Johanna et lui annonce qu’elle reprend le dossier car elle va devoir s’absenter régulièrement pour raisons personnelles. Le client est surpris, il était bien avec Johanna.

Elise finaliste le profil de Yann sur l’appli quand Alex débarque pour faire écouter le message vocal de Céline. Elle accepte de le revoir ! Chloé appelle Elise, elle a besoin de savoir si ça avance. Elise lui assure qu’ils ont une piste sérieuse, ils avancent. Chloé la remercie en pleurant. Elle annonce à Robin qu’ils ont une piste sérieuse. Pendant ce temps là, Evan pleure…

