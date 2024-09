Les Cinquante du 2 septembre : grosse surprise et 1ère élimination (résumé + replay épisode 1)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 1 du lundi 2 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 1 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Les 50 candidats arrivent au château pour le lancement du jeu !











Et surprise, dès le départ, le van dépose les candidats devant l’arène. Les joueurs arrivent les uns après les autres et font connaissance. Pour certains, c’est des retrouvailles ! Et Simon est de retour pour la 3ème fois, il a fait toutes les saisons des Cinquante. Il est désormais en couple avec Cassandra.

Dès les arrivées des joueurs, certains avouent ne pas s’aimer. Et beaucoup sont ravis de voir débarquer Patrice et Jean-Pascal de la Star Academy 1.

Tous sont surpris de démarrer l’aventure dans l’arène. Lydia et Gaëtan de « L’île de la tentation » se retrouvent face à Carla, tentatrice. Il manque une place dans l’arène, c’est Loanne qui est la dernière arrivée et ne peut pas se placer sur un cube blanc.



Le Lion accueille les joueurs. Il annonce qu’ils vont le divertir et ils annoncent qu’ils sont 51 ! Le Lion explique qu’un joueur parmi eux va devoir quitter le jeu dès aujourd’hui ! Et cette saison, la seule règle c’est qu’il n’y a pas de règle !

Place donc directement à un jeu d’élimination. Mais pour le voir, il faudra patienter jusqu’à demain !

Les Cinquante, le replay du 2 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 2 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 3 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 2.