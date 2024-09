Les Cinquante du 24 septembre : Carla réintègre le jeu, qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 17)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 17 du mardi 24 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 17 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Carla A. a remporté le jeu dans la salle de la seconde chance. Elle est le Gladiateur.











Publicité





Le Lion convoque les joueurs dans l’arène, il est temps pour eux d’affronter le Gladiateur ! Dans l’arène, des cubes sont placés en cercle. Ils doivent se mettre d’accord et désigner un chef d’orchestre, qui dirigera les autres joueurs discrètement. Ils devront tous reproduire ses mouvements sans que le Gladiateur devine qui est le chef d’orchestre. Il devra le démasquer en trois manches. Ils désignent Jade et le Lion fait ensuite entrer Carla A.

Le Lion précise cette fois que les joueurs n’ont pas le droit de tricher ou d’aider Carla, sinon ils seront éliminés ! C’est difficile, Carla n’est pas sereine. Surtout que les joueurs se sont mis d’accord, ils répètent toujours les mêmes gestes ! A la fin de la première manche, Carla désigne Simon mais c’est raté. Fin de la seconde manche, Carla hésite entre Grace et Jade… Mais elle choisit Grace, c’est raté ! Fin de la dernière manche, Carla hésite entre Jade et Kévin. Elle désigne Jade et c’est gagné !

Cassandra éliminée

Carla revient donc dans le jeu et va pouvoir éliminer la personne de son choix ! Simon pense que Loanne et Lou ont triché… Carla décide d’éliminer Cassandra ! Simon pète un plomb et accuse Loanne d’avoir triché en disant « crois en toi » à Carla. Il promet de la sortir.



Publicité





Cassandra est en larmes. Enzo avoue à Carla que c’est lui qui a incité ses copines à voter pour Colette. Ils décident d’intégrer Carla à leur clan. Pour Cassandra, c’est l’heure du départ. Elle s’inquiète sur ce que fera Simon pendant le reste de l’aventure… Simon dit au revoir à Cassandra, il pleure.

Les Cinquante, le replay du 24 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 17 ce mardi 24 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 25 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 18.