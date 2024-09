Les Cinquante du 5 septembre : rapprochements et 1er coup de folie (résumé + replay épisode 4)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 4 du jeudi 5 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Kim et Hillary pour leur mission dans le cachot !





Le Lion les remercie, elles l’ont diverti. Et elles ont réussi à actionner 9 poignées sur 10, elles font donc gagner 900 euros à la cagnotte. Quand elles retournent au château, tout le monde les félicite.







Les joueurs se préparent pour la première soirée de l’aventure. Et beaucoup pensent déjà séduction ! Nikola veut séduire Julie. Ils discutent et font connaissance… Et Kevin drague Lisa-Marie et Carla tandis que Valentin s’attaque à Grace.

Le lendemain matin, Eddy interroge Cassandra au sujet des alliances et stratégie. Jean-Pascal les rejoint. Et Lisa-Marie apprend que Kévin drague Carla en même temps qu’elle, elle les a découverts dans les bras l’un de l’autre dans la nuit.



Tout le monde est réuni dans le salon. Kim aimerait savoir qui est honnête et qui ne l’est pas. Elle apprend que Yaël ne peut pas la voir alors qu’il fait le gentil devant elle. Kim tombe de haut.

Le Lion annonce un coup de folie. Ils peuvent grimper la cagnotte. Les garçons doivent parler en chantant pendant une demie heure, pour faire gagner 500 euros à la cagnotte ! Le premier à parler sans chanter peut faire perdre tout le monde.

Les Cinquante, le replay du 5 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 5 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 6 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 5.