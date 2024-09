N’oubliez pas les paroles du 27 septembre : Cyprien éliminé, qui est la nouvelle maestro ?

Publicité





N'oubliez pas les paroles du 27 septembre 2024, élimination de Cyprien – Cyprien a déjà été éliminé ce vendredi soir dans le jeu musical de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Il est reparti avec 43.000 euros de gains en 7 victoires.











N’oubliez pas les paroles du vendredi 27 septembre, Cyprien éliminé

Dans le détails ce vendredi soir, Cyprien a signé une victoire sans gain sur la première émission et il a ensuite été éliminé. C’est Cindy qui l’a éliminé et a pris le micro d’argent. Elle a signé une première victoire sans le moindre euro et sera de retour samedi soir dans « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 27 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.