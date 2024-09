Lou Pernaut craque après son passage dans « Les Cinquante », elle dénonce un cyber-harcèlement

Publicité





Après sa participation très attendue à l’émission de télé-réalité de W9 « Les Cinquante », Lou Pernaut, fille du célèbre journaliste Jean-Pierre Pernaut et de l’ancienne Miss France Nathalie Marquay, traverse une période difficile. Quelques jours seulement après la diffusion de ses premiers épisodes, la jeune femme de 20 ans a exprimé son mal-être sur les réseaux sociaux, révélant être la cible d’un cyber-harcèlement virulent.





Lou Pernaut, connue pour son influence sur Instagram et TikTok, avait décidé de se lancer dans l’aventure de la télé-réalité en rejoignant le casting de l’émission « Les Cinquante ». Mais malgré son engouement initial et ses ambitions, l’expérience a rapidement pris une tournure amère.







Depuis son apparition à l’écran, la jeune femme fait face à une vague de critiques incessantes, d’insultes et de commentaires malveillants. Son statut de « fille de », son physique, on peut dire que tout y passe et c’est violent !

Un cri du cœur sur Instagram

Lou a récemment pris la parole via des vidéos publiées sur Instagram, où elle a confié son profond désarroi face à cette situation : « Je passe mon temps à dire que je suis assez forte pour le cyber-harcèlement et que je suis une warrior. (…) Mais les commentaires, c’est une folie ! Occupez vous de vos affaires et arrêtez de transmettre le négatif aux autres. Je ne comprends pas comment on peut être aussi méchant » a-t-elle expliqué, en larmes, en story.



La jeune femme a publié une autre vidéo dans laquelle elle dévoile une partie des messages de haines reçus et en profite pour rappeler le numéro 3018 pour vaincre les violences numériques.

Le soutien des fans et de sa famille

Heureusement, face à cette vague de haine, Lou peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de ses fans. De nombreux internautes se sont mobilisés pour dénoncer le cyber-harcèlement dont elle est victime. Plusieurs personnalités de la télé-réalité, comme Amélie Netten, ont également exprimé leur soutien, rappelant les dangers et les conséquences du harcèlement en ligne. Son frère, Tom, a lui aussi exprimé son soutien.

VIDÉO Lou Pernaut en larmes

Lou Pernaut craque après sa première diffusion en télé-réalité dans le programme #Les50, elle souffre de cyber-harcèlement depuis son passage tv. Courage a elle. 🤍 pic.twitter.com/R5PrEtdjpe — AQABABE (@AQABABE_) September 6, 2024

Alors que l’émission « Les Cinquante » continue d’être diffusée, il reste à espérer que Lou Pernaut trouvera la force de surmonter cette période difficile et qu’un message de tolérance et de respect saura émerger de cette situation.