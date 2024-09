C dans l’air du 6 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 6 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 6 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ Roland Cayrol, politologue et chercheur associé au Cevipof, sera l’invité d’Axel de Tarlé dans *C dans l’air*. Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, ancien commissaire européen et négociateur en chef du Brexit, Premier ministre, après 51 jours de discussions. Considéré comme « modéré » ou « fin négociateur », Barnier est vu par Roland Cayrol comme un « homme de droite ». L’Élysée parle de « coexistence exigeante », une situation « inédite ». Les réactions sont partagées : Jordan Bardella réserve son jugement, Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester, et Olivier Faure exclut la participation du PS au gouvernement.

⬛ Michel Barnier à Matignon, le RN faiseur de roi



Lors de la passation de pouvoir avec Michel Barnier, Gabriel Attal a exprimé sa déception de quitter Matignon après seulement huit mois, regrettant de ne pas avoir finalisé des projets comme la lutte contre la délinquance des mineurs ou la réforme de l’assurance-chômage. Michel Barnier a annoncé ses priorités : école, sécurité, et maîtrise de l’immigration, promettant « des changements et des ruptures » et de la transparence sur la dette. La gauche a vivement critiqué Barnier, tandis que le RN reste attentif à ses premières actions. La première manifestation contre le nouveau gouvernement est prévue ce samedi, marquant une rentrée sociale agitée.

