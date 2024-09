« Merci Patrice ! » : l’hommage à Patrice Laffont ce soir sur France 3 (13 septembre)

Publicité





« Merci » du 10 février 2024 – Ce vendredi soir sur France 3, c’est une soirée spéciale hommage à Patrice Laffont qui vous attend.





Un divertissement inédit à voir sur France 3 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Merci Patrice » : présentation

Patrice Laffont, animateur emblématique du service public, acteur et figure incontournable du paysage audiovisuel français, a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. France Télévisions lui rend hommage lors d’une soirée exceptionnelle en prime time sur France 3, offrant l’occasion de redécouvrir son parcours exceptionnel.

Cette soirée, joyeuse et conviviale, sera à l’image de ce qu’il aurait souhaité. Elle mettra en lumière ses moments forts à la télévision, de *Pyramide* aux *Mariés de l’A2*, en passant par *Fort Boyard* et bien sûr *Des chiffres et des lettres*.



Au fil de sa carrière, Patrice a tissé des liens étroits avec des personnalités du monde du spectacle et des médias. Sur le plateau de ce jeu emblématique, qu’il a animé en premier, ses amis seront présents, témoignant d’une époque où amitié et professionnalisme se rejoignaient. Les plus grands champions se retrouveront également pour une partie spéciale animée par Laurent Romejko.

Tout au long de la soirée, nous découvrirons les chiffres et les lettres qui résument les plus de 50 ans de carrière de Patrice, à travers deux heures d’archives cultes, de moments rares, et de témoignages qui rappelleront son audace, sa liberté de ton et sa créativité. Autant de qualités qui ont fait de lui une personnalité singulière et marquante de l’histoire de la télévision. Il restera à jamais dans le cœur des Français.

Ce vendredi 13 septembre, France 3 devient le terrain de jeu idéal pour célébrer cet immense maître de la télévision et lui dire un grand « Merci Patrice ! ».