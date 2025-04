« Les rencontres du Papotin » avec Charlotte Gainsbourg ce soir sur France 2 (5 avril)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 5 avril 2025 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Charlotte Gainsbourg.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







Actrice et chanteuse à la renommée internationale, Charlotte Gainsbourg a grandi sous les projecteurs, partagée entre un héritage artistique exceptionnel et le désir affirmé de suivre sa propre voie. Révélée très tôt au cinéma dans L’Effrontée, elle enchaîne les rôles marquants, décrochant deux César ainsi qu’un prix d’interprétation au Festival de Cannes.

Parallèlement, elle développe une carrière musicale originale, marquée par des collaborations prestigieuses avec des artistes comme Depeche Mode, Air ou Beck.



Invitée des journalistes du Papotin, Charlotte Gainsbourg s’est confiée avec une grande sincérité et une touchante spontanéité, évoquant aussi bien ses souvenirs personnels que professionnels, sans oublier les influences qui nourrissent sa création. Une entrevue authentique, intime parfois, et toujours pleine de surprises.

VIDÉO bande-annonce

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

« Le Papotin » est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef et psychologue. Ensemble, ils échangent sur les articles et les interviews de personnalités qui viendront enrichir la prochaine édition du journal.

En 2022, sur une idée originale d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Kiosco.TV et Quad+TEN adaptent Le Papotin en une émission télévisée diffusée sur France 2.

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.