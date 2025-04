C l’hebdo du 5 avril 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 5 avril 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 5 avril : les invités et le sommaire

🔵 Salvador : la prison dont on ne sort jamais vivant. « C’est une forme de goulag tropical. Ils sont entre 80 et 100 par cellule. » explique le journaliste Lucas Menget

🔵 Guerre commerciale : quelles conséquences pour le pouvoir d’achat ? Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc, et l’économiste Eric Heyer sont nos invités



🔵 Dans la suite de C l’hebdo : une émission spéciale sur la santé mentale avec François Cluzet, le champion Camille Lacourt, l’ex-otage du Liban Jean-Paul Kauffmann et l’humoriste Fanny Ruwet

Extrait vidéo

« Mon père se faisait passer pour un médecin. Mon frère et moi étions des mythomanes. » François Cluzet se confie sur son passé de mythomane

🔴 « Mon père se faisait passer pour un médecin. Mon frère et moi étions des mythomanes. » François #Cluzet se confie sur son passé de mythomane, ce samedi dès 18h55 dans #CLHebdo, avec @AureCasse. pic.twitter.com/uZGZeWXcW0 — C l’hebdo (@clhebdo5) April 5, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 5 avril 2025 à 19h sur France 5.