« Meurtres à Cayenne » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (26 septembre)

Publicité





« Meurtres à Cayenne » au programme TV de ce jeudi 26 septembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la collection « Meurtres à… ». Au programme aujourd’hui, « Meurtres à Cayenne » avec Philippe Caroit et Nadège Beausson-Diagne.





A voir ou revoir dès 21h05 sur la chaîne mais également avant-première puis en replay et streaming gratuit sur France.TV.







Publicité





« Meurtres à Cayenne » : l’histoire

À Cayenne, le corps de Bertrand Thiégo, un brillant biologiste, est retrouvé égorgé et le visage scarifié après une nuit animée lors des Bals Touloulous*. Cassandra Molba et Antoine Lagarde, chargés de l’enquête, se retrouvent plongés dans une affaire de brevet volé, sur fond de légendes amérindiennes et guyanaises. Immergés dans cette région singulière de Guyane, où tradition et modernité cohabitent, ils se demandent : s’agit-il d’un crime rituel ou d’une vengeance amoureuse sanglante ?

Casting : interprètes et personnages

Avec : Philippe Caroit (Antoine Lagarde), Nadège Beausson-Diagne (Cassandra Molba), Anne Caillon (Marguerite Thiego), Rani Bheemuck (Ophélie Tinkali), Alexis Tiouka (André Tinkali), Stany Coppet (Orla Tinkali), Louis-Karim Nebati (Clément Marigny), Jean-Christophe Marsy (Bertrand Thiégo), Marielle Salmier (Gladys Ho-Tang), France Zobda (Joséphine), Serge Abatucci (Gérald Vilalongo), Patrick Moreau (Le commissaire), Ricky Tribord (Thierry), Steve Elina (Flic hôpital), Jessica Martin (La gynécologue), Georges Fichet (Le légiste), Grégory Alexander (Avocat Vilalongo), Auguste Olivier (Amérindien), Isabella Sandrine (Jeunne femme Asso), Stéphane Desroziers (Représentant OMS)



Publicité





« Meurtres à Cayenne », une enquête bien mystérieuse qui devrait vous tenir en haleine tout au long de la soirée.